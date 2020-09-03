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Происшествия

На Терновском мосту в Пензе легковушка врезалась в отбойник

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В четверг, 3 сентября, в микрорайоне Терновка в Пензе легковой автомобиль въехал в отбойник. ДТП случилось на Терновском мосту.

«Напротив магазина «Термос». ДТП страшное», - написал участник группы пензенских автомобилистов в мессенджере Viber.

На снимке можно увидеть машину с искореженной передней частью и измятой крышей. О пострадавших людях не сообщается.

Фото с места аварии появилось и в группе «Сова Пенза Авто» социальной сети «ВКонтакте».

На данный момент официальной информации об аварии нет. В ее обстоятельствах предстоит разобраться сотрудникам Госавтоинспекции.

21 июля на Терновском мосту фура врезалась в световую опору. От удара грузовой автомобиль сложился, кабина оказалась сильно повреждена. Чуть позже на месте ДТП произошел несчастный случай: поврежденный столб упал на двух рабочих. Один из них впоследствии скончался в больнице.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — фото 1 invite.viber.com, Дорожная обстановка Пензы
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Гость||

гаи в пензе нет! Курчатов и тот слился

Гость||

У пешеходного . Несся ,проморгал пешехода и ушёл в бордюр и отбойник ?Скорость приличная была.

Гость||

За рулём ,дама,а рядом годовалый ребенок

Имя: Гость
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