На Терновском мосту в Пензе легковушка врезалась в отбойник

03.09.2020 | 11:44

В четверг, 3 сентября, в микрорайоне Терновка в Пензе легковой автомобиль въехал в отбойник. ДТП случилось на Терновском мосту.

«Напротив магазина «Термос». ДТП страшное», - написал участник группы пензенских автомобилистов в мессенджере Viber.

На снимке можно увидеть машину с искореженной передней частью и измятой крышей. О пострадавших людях не сообщается.

Фото с места аварии появилось и в группе «Сова Пенза Авто» социальной сети «ВКонтакте».

На данный момент официальной информации об аварии нет. В ее обстоятельствах предстоит разобраться сотрудникам Госавтоинспекции.

21 июля на Терновском мосту фура врезалась в световую опору. От удара грузовой автомобиль сложился, кабина оказалась сильно повреждена. Чуть позже на месте ДТП произошел несчастный случай: поврежденный столб упал на двух рабочих. Один из них впоследствии скончался в больнице.