На Терновском мосту в Пензе легковушка врезалась в отбойник

В четверг, 3 сентября, в микрорайоне Терновка в Пензе легковой автомобиль въехал в отбойник. ДТП случилось на Терновском мосту.
«Напротив магазина «Термос». ДТП страшное», - написал участник группы пензенских автомобилистов в мессенджере Viber.
На снимке можно увидеть машину с искореженной передней частью и измятой крышей. О пострадавших людях не сообщается.
Фото с места аварии появилось и в группе «Сова Пенза Авто» социальной сети «ВКонтакте».
На данный момент официальной информации об аварии нет. В ее обстоятельствах предстоит разобраться сотрудникам Госавтоинспекции.
21 июля на Терновском мосту фура врезалась в световую опору. От удара грузовой автомобиль сложился, кабина оказалась сильно повреждена. Чуть позже на месте ДТП произошел несчастный случай: поврежденный столб упал на двух рабочих. Один из них впоследствии скончался в больнице.
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