В Бессоновском районе грузовик врезался в стоявший Chevrolet

01.09.2020 | 12:02

Во вторник, 1 сентября, в Бессоновском районе случилось ДТП с участием двух автомобилей - легкового и грузового.

Фото с места происшествия опубликовал очевидец в социальной сети «ВКонтакте».

«Саратов - Н. Новгород, 396 км. Случилось сегодня утром в 06:50. Легковая стояла, грузовик прилетел в зад. Водитель легковой госпитализирован на реанимобиле в Пензу. Надеемся, с ним все будет в порядке», - написал он.

На снимках видно, что от удара всю левую заднюю часть легковушки разворотило. У грузовика треснуло лобовое стекло.

Подробности ДТП раскрыли в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

«В 6:40 на 395-м километре автодороги Нижний Новгород - Саратов 31-летний шофер грузового автомобиля Sino допустил наезд на стоявший Chevrolet Cobalt. 39-летний владелец иномарки в этот момент вышел из-за руля и попал под колеса собственного автомобиля», - пояснили в ведомстве, добавив, что пострадавшего доставили в больницу.