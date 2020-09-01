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Происшествия

В аварии под Пензой погибли два человека

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В Пензенской области выясняют обстоятельства аварии, унесшей жизни двух человек.

Фотографии и видео с места трагедии были опубликованы в городских сообществах автомобилистов во «ВКонтакте». На кадрах - искореженная легковушка и тяжелогруз.

Инцидент произошел в Бессоновском районе 1 сентября в 16:50. На 656-м километре трассы М5 «Урал» столкнулись автомобиль «Лада-Гранта» под управлением 47-летнего мужчины и фура Scania, за рулем которой находился водитель в возрасте 51 года.

«В результате происшествия водитель и пассажир автомобиля «Лада-Гранта», мужчина 1989 года рождения, от полученных травм скончались на месте», - сообщили в отделе пропаганды регионального управления ГИБДД.

По факту аварии начата проверка.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Да что ж такое то?!?! Будте аккуратнее на дороге! Да хранит всех ангел-хранитель!

Гость||

Гранта под Скамейку залетела. Ничего особенного. Когда ПДД по фаллосу, так и бывает

Гость||

И никто в ежедневных смертельных авариях не виноват? Так получается? Естественно, кругом хвальба только.

Имя: Гость
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