В аварии под Пензой погибли два человека

01.09.2020 | 18:11

В Пензенской области выясняют обстоятельства аварии, унесшей жизни двух человек.

Фотографии и видео с места трагедии были опубликованы в городских сообществах автомобилистов во «ВКонтакте». На кадрах - искореженная легковушка и тяжелогруз.

Инцидент произошел в Бессоновском районе 1 сентября в 16:50. На 656-м километре трассы М5 «Урал» столкнулись автомобиль «Лада-Гранта» под управлением 47-летнего мужчины и фура Scania, за рулем которой находился водитель в возрасте 51 года.

«В результате происшествия водитель и пассажир автомобиля «Лада-Гранта», мужчина 1989 года рождения, от полученных травм скончались на месте», - сообщили в отделе пропаганды регионального управления ГИБДД.

По факту аварии начата проверка.