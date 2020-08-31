В ночном ДТП в Кузнецком районе погиб 33-летний мужчина

31.08.2020 | 14:49

В ночь на субботу, 29 августа, в Кузнецком районе произошло смертельное ДТП.

По предварительным данным, в 1:30 на 10-м километре дороги Кузнецк - Марьевка - Индерка, в селе Никольском, автомобиль ВАЗ-2114 слетел в кювет и врезался сразу в два препятствия: дерево и световую опору.

33-летний водитель погиб на месте ДТП. 38-летний пассажир, находившийся в салоне, получил травмы различной степени тяжести. Бригада скорой помощи доставила его в больницу, где медики приняли решение о госпитализации мужчины.

«По факту ДТП проводится проверка», - сообщили в отделении пропаганды регионального управления ГИБДД.