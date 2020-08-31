В ночном ДТП в Кузнецком районе погиб 33-летний мужчина

В ночь на субботу, 29 августа, в Кузнецком районе произошло смертельное ДТП.
По предварительным данным, в 1:30 на 10-м километре дороги Кузнецк - Марьевка - Индерка, в селе Никольском, автомобиль ВАЗ-2114 слетел в кювет и врезался сразу в два препятствия: дерево и световую опору.
33-летний водитель погиб на месте ДТП. 38-летний пассажир, находившийся в салоне, получил травмы различной степени тяжести. Бригада скорой помощи доставила его в больницу, где медики приняли решение о госпитализации мужчины.
«По факту ДТП проводится проверка», - сообщили в отделении пропаганды регионального управления ГИБДД.
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penzainform.ru писал(a):мастер боулинга.жалко,повторить не получится