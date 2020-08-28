Сетевое издание|18+|Пятница|28 авг 2020|20:42
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Происшествия

Коронавирус унес еще одну жизнь в Пензенской области

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В Пензенской области продолжают фиксировать смерти, вызванные новой коронавирусной инфекцией. Об очередной жертве стало известно в пятницу, 28 августа.

«Зарегистрирована смерть мужчины 1945 года рождения», - сообщила пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.

Кроме COVID-19 у пенсионера были диагностированы хронические сопутствующие заболевания: атеросклероз, ишемическая болезнь сердца, артериальная гипертензия. Однако причиной смерти стала коронавирусная инфекция, осложненная пневмонией.

Мужчина стал 107-й жертвой коронавируса в Пензенской области.

Количество выздоровевших тем временем достигло 7 521. За последние сутки из больниц выписали 45 человек.

В течение минувшей недели ежедневный прирост больных в регионе увеличивался. 28 августа стало известно о 66 новых носителях вируса. Их общее число сравнялось с 7 929.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

+1,а потом Росстат даст данные?

Гость||

каждый день весь июль и август

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