В Бессоновском районе огонь уничтожил дом и надворные постройки

27.08.2020 | 11:06

Сообщение о том, что на Луговой улице в селе Кроптово горит жилой дом, поступило на пульт дежурного МЧС в 3:37. На борьбу с огнем выехали 6 человек личного состава и 3 единицы спецтехники.

Пламя уничтожило кровлю на доме, само пеноблочное здание площадью 150 квадратных метров выгорело внутри. Кроме того, сгорели кирпичные надворные постройки площадью 70 квадратных метров.

«Люди не пострадали», - уточнили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области.

25 августа в Заречном пожар в квартире дома № 28 на Заречной улице тушили 19 человек, прибывших на 6 спецавтомобилях. Им пришлось эвакуировать жителей подъезда и отключить электричество. Из квартиры, где разгорелся огонь, они спасли 82-летнюю пенсионерку.

23 августа возгорание произошло на пятом этаже девятиэтажки на улице Антонова в Пензе. Один мужчина 1967 года рождения погиб, еще двое (1966 и 1997 года рождения) пострадали.