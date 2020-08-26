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Происшествия

В Заречном 82-летнюю женщину спасли от гибели при пожаре

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В Заречном проводится проверка по факту пожара, в результате которого едва не погибла 82-летняя женщина. Инцидент произошел вечером во вторник, 25 августа.

Сигнал о возгорании в квартире дома № 28 на Заречной улице поступил в 19:09. На место происшествия выехали 19 пожарных на 6 спецавтомобилях.

«По прибытии обнаружено, что из окна балкона на втором этаже идет дым. Входная дверь в квартиру закрыта. Личным составом второго отделения СПСЧ № 1 установлена трехколенная лестница, сформировано звено ГДЗС и направлено со средствами тушения и спасения через балкон», - рассказала инспектор центра противопожарной пропаганды и общественных связей Кристина Найденова. Ее слова приводит портал «Заречье сегодня».

Жильцов подъезда эвакуировали. Электричество в доме отключили. Граждане рассказали пожарным, что в квартире должна находиться пенсионерка.

Специалисты вскрыли входную дверь и обнаружили женщину 1938 года рождения. Она была передана медикам.

«Площадь возгорания составила один квадратный метр. Огонь закоптил стены и потолок квартиры. Ущерб от пожара и его причины установят эксперты», - сообщает «Заречье сегодня».

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — видео instagram.com/zar_info58
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Гость||

Смысл?

Гость||

Пенза 19 зажралась от такого колва спец

Техники и пожарных

Имя: Гость
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