Сетевое издание|18+|Среда|26 авг 2020|14:33
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+28oC
+29oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+26oC
+27oC
Завтра | Облачно |
 

Происшествия

Очевидец происшествия: Веселились, ели, пили и машину утопили

Печать

Во вторник, 25 августа, в Бессоновском районе машина оказалась в водоеме. О случившемся порталу PenzaInform.ru рассказал очевидец происшествия.

По его словам, на Малый Мастиновский пруд на автомобиле китайского производства приехала пара, чтобы устроить на берегу пикник. Через некоторое время мужчина попросил подругу сделать музыку в салоне потише. Дама перепутала действия и, вместо того чтобы выключить приемник, сняла машину с ручника.

«Автомобиль вместе с женщиной скатился в пруд. Вода залила весь салон под самую панель приборов. Промокло все, что было внутри: одежда, деньги, документы. Сухим остался только багажник. Словом, веселились, ели, пили и машину утопили», - завершил свидетель происшествия свой рассказ стихами.

Машину из пруда вытащил эвакуатор, а ее владелец еще долго предъявлял претензии женщине, хотя, по мнению очевидца, доля его вины тоже есть: именно он припарковал авто так, что оно легко скатилось с горки в воду.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — фото Валерия Колотушкина
0
0
0
0
 
Гость||

Жоповозников дебилом меньше стало, это радует. А мог сбить человека!

Гость||

Во приняла дама, что ручник и приёмник перепутала! Это ж скоко выпить надо было!

Гость||

А может и специально

Гость||

1000 минуэтов зато гарантированно

Гость||

А мне понравилось. Быдло само от себя должно страдать.

Гость||

Ели,пили, веселились - протрезвели прослезились!!!

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте