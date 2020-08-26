Очевидец происшествия: Веселились, ели, пили и машину утопили

26.08.2020 | 10:14

Во вторник, 25 августа, в Бессоновском районе машина оказалась в водоеме. О случившемся порталу PenzaInform.ru рассказал очевидец происшествия.

По его словам, на Малый Мастиновский пруд на автомобиле китайского производства приехала пара, чтобы устроить на берегу пикник. Через некоторое время мужчина попросил подругу сделать музыку в салоне потише. Дама перепутала действия и, вместо того чтобы выключить приемник, сняла машину с ручника.

«Автомобиль вместе с женщиной скатился в пруд. Вода залила весь салон под самую панель приборов. Промокло все, что было внутри: одежда, деньги, документы. Сухим остался только багажник. Словом, веселились, ели, пили и машину утопили», - завершил свидетель происшествия свой рассказ стихами.

Машину из пруда вытащил эвакуатор, а ее владелец еще долго предъявлял претензии женщине, хотя, по мнению очевидца, доля его вины тоже есть: именно он припарковал авто так, что оно легко скатилось с горки в воду.