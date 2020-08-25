В Заречном из задымленной квартиры вытащили человека

25.08.2020 | 14:03

Ранним утром в понедельник, 24 августа, в Заречном развернулась операция по вызволению человека из горящей квартиры.

В 4:52 в доме № 19 на проспекте 30-летия Победы случился пожар. На место выехали 17 спасателей и 5 единиц спецтехники, об этом сообщает «Заречье сегодня».

По прибытии было обнаружено, что из окна идет дым. Дверь в жилище оказалась закрыта, на стук никто не открывал. Внутри же, со слов соседей, мог находиться человек, пояснила инспектор Центра противопожарной пропаганды и общественных связей Кристина Найденова.

Спасатели установили трехколенную лестницу в окно на втором этаже и подали на тушение ствол высокого давления, а к двери квартиры было направлено звено ГДЗС.

Когда пожарные смогли проникнуть в задымленное жилище, они увидели, что вход на кухню заблокирован диваном. На полу в помещении спасатели обнаружили хозяина, а рядом с ним и очаг возгорания. Огонь потушили, а мужчину передали бригаде скорой помощи.

«Общая площадь пожара составила один квадратный метр. Пострадала мебель. Ущерб от пожара и его причины устанавливаются», - рассказала Кристина Найденова.