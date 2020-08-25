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Происшествия

В Заречном из задымленной квартиры вытащили человека

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Ранним утром в понедельник, 24 августа, в Заречном развернулась операция по вызволению человека из горящей квартиры.

В 4:52 в доме № 19 на проспекте 30-летия Победы случился пожар. На место выехали 17 спасателей и 5 единиц спецтехники, об этом сообщает «Заречье сегодня».

По прибытии было обнаружено, что из окна идет дым. Дверь в жилище оказалась закрыта, на стук никто не открывал. Внутри же, со слов соседей, мог находиться человек, пояснила инспектор Центра противопожарной пропаганды и общественных связей Кристина Найденова.

Спасатели установили трехколенную лестницу в окно на втором этаже и подали на тушение ствол высокого давления, а к двери квартиры было направлено звено ГДЗС.

Когда пожарные смогли проникнуть в задымленное жилище, они увидели, что вход на кухню заблокирован диваном. На полу в помещении спасатели обнаружили хозяина, а рядом с ним и очаг возгорания. Огонь потушили, а мужчину передали бригаде скорой помощи.

«Общая площадь пожара составила один квадратный метр. Пострадала мебель. Ущерб от пожара и его причины устанавливаются», - рассказала Кристина Найденова.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Бабы давно не было,вот и задымилось.

Гость||

Гость писал(a):

Бабы давно не было,вот и задымилось.
У тебя так было?

Гость||

Гость писал(a):

Бабы давно не было,вот и задымилось.

У тебя так было?

бывает периодически

Имя: Гость
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