В Пензенской области от коронавируса умерла 72-летняя женщина

24.08.2020 | 19:22

В Пензенской области зарегистрирована очередная смерть от новой коронавирусной инфекции. 103-й жертвой стала женщина 1948 года рождения. Об этом стало известно в понедельник, 24 августа.

По словам пресс-секретаря губернатора Дины Черемушкиной, кроме COVID-19 у нее был диагностирован ряд сопутствующих заболеваний: хроническая ишемическая болезнь сердца, диффузная атрофия кардиомиоцитов, атеросклероз, атеросклеротический нефросклероз, хроническая недостаточность мозгового кровообращения, артериальная гипертензия, хронический атрофический гастрит, хронический панкреатит, липоматоз поджелудочной железы и ожирение II степени.

«Выписаны сегодня 45 пациентов. Итого выздоровевших - 7 317», - написала Черемушкина в личном телеграм-канале.

По данным оперативного штаба на 24 августа, в регионе подтверждено 7 688 случаев COVID-19, в том числе 50 за последние сутки. Среди заболевших один ребенок.