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Происшествия

В Пензенской области от коронавируса умерла 72-летняя женщина

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В Пензенской области зарегистрирована очередная смерть от новой коронавирусной инфекции. 103-й жертвой стала женщина 1948 года рождения. Об этом стало известно в понедельник, 24 августа.

По словам пресс-секретаря губернатора Дины Черемушкиной, кроме COVID-19 у нее был диагностирован ряд сопутствующих заболеваний: хроническая ишемическая болезнь сердца, диффузная атрофия кардиомиоцитов, атеросклероз, атеросклеротический нефросклероз, хроническая недостаточность мозгового кровообращения, артериальная гипертензия, хронический атрофический гастрит, хронический панкреатит, липоматоз поджелудочной железы и ожирение II степени.

«Выписаны сегодня 45 пациентов. Итого выздоровевших - 7 317», - написала Черемушкина в личном телеграм-канале.

По данным оперативного штаба на 24 августа, в регионе подтверждено 7 688 случаев COVID-19, в том числе 50 за последние сутки. Среди заболевших один ребенок.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Давно не было,думали случилось чего.

Нормы Роспотребнадзора для захоронения умерших от коронавируса и с коронавирусом,выполняют?

Гость||

Черемушкина только о смертях вещает и больше ничем не занимается?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

По словам пресс-секретаря губернатора Дины Черемушкиной, кроме COVID-19 у нее был диагностирован ряд сопутствующих заболеваний: хроническая ишемическая болезнь сердца, диффузная атрофия кардиомиоцитов, атеросклероз, атеросклеротический нефросклероз, хроническая недостаточность мозгового кровообращения, артериальная гипертензия, хронический атрофический гастрит, хронический панкреатит, липоматоз поджелудочной железы и ожирение II степени.
Как то вообще то странно, что она столько прожила с таким набором. А, где все это время была медицина? Её вообще хотя бы пытались лечить или только констатировали болезни? Да и возраст 72 не дает её права на уклонение от продолжительности до 80. Но вот привлечь к ответственности ни как если только родственников.

Гость||

Что то давно о крематории не слышно, заболел наверно ?

Гость||

засранцев много,можно зашкварится.

Гость||

Гость писал(a):

Нормы Роспотребнадзора для захоронения умерших от коронавируса и с коронавирусом,выполняют?
нет,так как умерших больше,чем площадь области,если их соблюдать.один умерший от короны захоранивается на площади не менее 500 кв. км.103 умерших превысили площадь области

Имя: Гость
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