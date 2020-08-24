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Происшествия

В Пензе загорелось бесхозное строение вблизи Суры

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Утром в понедельник, 24 августа, в центре Пензы произошел пожар. Очевидцы опубликовали несколько фото и видео, на которых запечатлено полыхающее строение на правом берегу Суры.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области рассказали, что возгорание произошло в бесхозном строении на улице Уральского, 2.

«По предварительной информации, погибших и пострадавших нет. Работают силы и средства МЧС России», - уточнили представители ведомства.

Позднее стало известно, что на место ЧП выезжали 12 человек на 4 спецавтомобилях.

В начале августа крупный пожар произошел на левом берегу Суры, на пересечении улиц Максима Горького и Урицкого. Там сгорел нежилой двухэтажный деревянный дом, была повреждена стена соседнего строения и выгорела комната.

Местные жители предположили, что причиной пожара стал поджог. Однако официально эту версию не подтвердили. Время, отведенное на проверку, еще не истекло.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — фото и видео vk.com/sova_penza
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Гость||

сгорел по плану.когда там следующий поджог?

Гость||

это бывшая лодочная станция.

была выкуплена физическим лицом.

Видимо что-то пошло не так.

Уверен, что там скоро появится новое строения типа "коттедж". Как раз там по кадастру почти 8 соток земли в комплекте

Гость||

Гость писал(a):

была выкуплена физическим лицом.

Видимо что-то пошло не так.

Уверен, что там скоро появится новое строения типа "коттедж". Как раз там по кадастру почти 8 соток земли в комплекте

самое место для коттеджа-возле моста,постоянный шум,пыль,грязь,выхлопы)

Гость||

Теперь так в городе Пенза решаются земельные споры?!

Гость||

Гость писал(a):

самое место для коттеджа-возле моста
под гулянки вполне подойдет!

Гость||

на видео 2 разных пожара, о дин возле церкви на чкалова

Гость||

И так и вот так. "Проект внесения изменений в проект межевания территории, ограниченной улицами Гагарина, Лазо, ИТР, Ленина, утвержденный постановлением администрации города Пензы от 31.08.2018 № 1615/1" просто узаконивание .

Гость||

так это дом охраны моста.

Гость||

чкалова 4, там как раз цыганский дом на углу.

Гость||

Поджог, сомнений нет!

Имя: Гость
Комментарий:

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