В Пензе загорелось бесхозное строение вблизи Суры

24.08.2020 | 10:07

Утром в понедельник, 24 августа, в центре Пензы произошел пожар. Очевидцы опубликовали несколько фото и видео, на которых запечатлено полыхающее строение на правом берегу Суры.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области рассказали, что возгорание произошло в бесхозном строении на улице Уральского, 2.

«По предварительной информации, погибших и пострадавших нет. Работают силы и средства МЧС России», - уточнили представители ведомства.

Позднее стало известно, что на место ЧП выезжали 12 человек на 4 спецавтомобилях.

В начале августа крупный пожар произошел на левом берегу Суры, на пересечении улиц Максима Горького и Урицкого. Там сгорел нежилой двухэтажный деревянный дом, была повреждена стена соседнего строения и выгорела комната.

Местные жители предположили, что причиной пожара стал поджог. Однако официально эту версию не подтвердили. Время, отведенное на проверку, еще не истекло.