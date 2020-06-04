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Происшествия

В Пензе нашли потерявшегося шестилетнего мальчика

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В Пензе нашелся шестилетний ребенок, которого разыскивали волонтеры и сотрудники полиции. Мальчик пропал в четверг, 4 июня.

Мать ненадолго оставила его на площадке в подъезде дома на улице Ленина, а когда вернулась, сына на месте не оказалось.

В течение часа женщина искала ребенка самостоятельно, но, отчаявшись, в 11:15 обратилась в правоохранительные органы и к волонтерам. Добровольцы регионального отделения поискового отряда «Лиза Алерт» разместили ориентировки в интернете и назначили сбор.

«В 12:55 мальчика обнаружили на автовокзале», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Мать надо наказать, оставила ребёнка в опасности

Гость||

Какие меры принимаются в отношении горе-мамаши?

Гость||

Как он туда попал?

Гость||

Опять детишки из лизы пролетели.

Изобразили буйную деятельность, а нашла полиция.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

оставила его на площадке в подъезде дома на улице Ленина,
Он даже не на улице был! Как он оказался на Автовокзале? И почему она его с собой не взяла? 6 лет, не 6 месяцев же...Больше вопросов чем ответов.

Имя: Гость
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