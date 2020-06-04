В Пензе нашли потерявшегося шестилетнего мальчика

04.06.2020 | 13:39

В Пензе нашелся шестилетний ребенок, которого разыскивали волонтеры и сотрудники полиции. Мальчик пропал в четверг, 4 июня.

Мать ненадолго оставила его на площадке в подъезде дома на улице Ленина, а когда вернулась, сына на месте не оказалось.

В течение часа женщина искала ребенка самостоятельно, но, отчаявшись, в 11:15 обратилась в правоохранительные органы и к волонтерам. Добровольцы регионального отделения поискового отряда «Лиза Алерт» разместили ориентировки в интернете и назначили сбор.

«В 12:55 мальчика обнаружили на автовокзале», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.