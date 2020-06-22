В Пензе нашли шестилетнего мальчика, пропавшего во время прогулки

22.06.2020 | 18:07

В Пензе нашелся шестилетний мальчик, который пропал во время прогулки в Комсомольском парке утром в понедельник, 22 июня. Его нашли в 17:45 во дворе дома на улице Литвинова.

Сообщение об обнаружении ребенка, похожего на пропавшего, поступило в дежурную часть пензенского управления МВД. По указанному адресу направился ближайший наряд полиции. Стражи порядка убедились, что это действительно был мальчик, находившийся в розыске.

«Он играл со знакомыми детьми на детской площадке. Никаких противоправных действий в отношении него не совершалось», - сообщили в пресс-службе УМВД.

В настоящее время ребенка доставили в отдел полиции № 2 УМВД. Там его передадут законному представителю.

Кроме того, поговорить с мальчиком должен следователь следственного отдела по Октябрьскому району города Пензы.

«Будет установлено, совершено ли в отношении ребенка какое-либо преступление за время его отсутствия, а также выяснены обстоятельства установления его местонахождения», - пояснила старший помощник руководителя регионального СУ СК РФ Татьяна Махницкая.

Ранее сообщалось, что мальчик пропал около 11:00. Он убежал от знакомого семьи в сторону улицы Шмидта. Через некоторое время женщина обратилась за помощью к правоохранителям. Кроме того, участие в поисках приняли волонтеры регионального отделения отряда «Лиза Алерт».