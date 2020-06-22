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Происшествия

В Пензе нашли шестилетнего мальчика, пропавшего во время прогулки

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В Пензе нашелся шестилетний мальчик, который пропал во время прогулки в Комсомольском парке утром в понедельник, 22 июня. Его нашли в 17:45 во дворе дома на улице Литвинова.

Сообщение об обнаружении ребенка, похожего на пропавшего, поступило в дежурную часть пензенского управления МВД. По указанному адресу направился ближайший наряд полиции. Стражи порядка убедились, что это действительно был мальчик, находившийся в розыске.

«Он играл со знакомыми детьми на детской площадке. Никаких противоправных действий в отношении него не совершалось», - сообщили в пресс-службе УМВД.

В настоящее время ребенка доставили в отдел полиции № 2 УМВД. Там его передадут законному представителю.

Кроме того, поговорить с мальчиком должен следователь следственного отдела по Октябрьскому району города Пензы.

«Будет установлено, совершено ли в отношении ребенка какое-либо преступление за время его отсутствия, а также выяснены обстоятельства установления его местонахождения», - пояснила старший помощник руководителя регионального СУ СК РФ Татьяна Махницкая.

Ранее сообщалось, что мальчик пропал около 11:00. Он убежал от знакомого семьи в сторону улицы Шмидта. Через некоторое время женщина обратилась за помощью к правоохранителям. Кроме того, участие в поисках приняли волонтеры регионального отделения отряда «Лиза Алерт».

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Он играл со знакомыми детьми на детской площадке. Никаких противоправных действий в отношении него не совершалось
Молодец пацан

Гость||

Сначала он гулял, вроде бы, со знакомым семьи? Кто врёт?

Гость||

это он домой ушел надоело в парке

Гость||

Растёт бродяга...

Гость||

Если ребенок целый день гулял-он же голодный???Как пишут СМИ со знакомыми детьми?Родители не знают друзей собственного ребенка!?

Гость||

Какие меры будут приняты в отношении мамаши?

Гость||

Бродячий с малолетства

Гость||

Не плакал, домой не рвался, к маме не просился. Самостоятельный.

Гость||

И по всей видимости, никому ненужный ребенок

Гость||

Гость писал(a):

Бродячий с малолетства
Я то же был в детстве очень бродячий,а сейчас из дома не выгонишь,наверно нагулялся.

Гость||

А как он попал на Литвинова? Это же совсем другой район, откуда у ребенка в 6 лет друзья на КПД.

Гость||

Может, он живет на Литвинова, а в парк погулять приехали.

Имя: Гость
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