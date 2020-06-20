Под Пензой водитель Kia сбил 61-летнего велосипедиста

20.06.2020 | 13:31

«Лебедевка, кого-то сбили», - такими словами подписана фотография, размещенная в группе в социальной сети «ВКонтакте».

На снимке запечатлены несколько автомобилей, один из них стоит с раскрытым багажником посередине дороги. На обочине справа виден велосипед. Место ДТП обозначено знаком аварийной остановки.

В УГИБДД УМВД России по Пензенской области рассказали, что произошло на шоссе.

«По предварительным данным, в 11:10 на 1-м километре дороги Пенза - Кондоль мужчина 1979 года рождения, управлявший автомобилем Kia, наехал на велосипедиста 1959 года рождения», - сообщили порталу PenzaInform.ru в отделении пропаганды.

Пожилого велосипедиста доставили в медицинское учреждение. Обстоятельства произошедшего установит проверка.