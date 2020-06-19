Под Кузнецком в ДТП с фурой погиб 30-летний мужчина

19.06.2020 | 19:48

Дорожно-транспортное происшествие унесло жизнь одного человека. Авария со смертельным исходом произошла на 757-м километре автодороги «Урал», в границах города Кузнецка. Там столкнулись легковой и грузовой автомобили.

«ВАЗ-2114 под управлением мужчины 1990 года рождения, и автомобиль MAN под управлением мужчины 1979 года рождения. В результате происшествия водитель автомобиля ВАЗ от полученных травм скончался на месте», - сообщила старший инспектор УГИБДД УМВД России по Пензенской области Марина Антипова.

В салоне машины находился пассажир 1998 года рождения. Он получил телесные повреждения и с места аварии был госпитализирован.