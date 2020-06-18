В Засечном электрогазосварщика убило грузовым крюком

В селе Засечном Пензенского района 54-летний электрогазосварщик погиб на производстве.
По данным следствия, утром 13 мая во время загрузки металлических каркасных предметов в кузов КрАЗа с помощью башенного крана оборвался трос и грузовой крюк упал на электрогазосварщика.
От полученных травм мужчина скончался на месте.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 143 УК РФ - нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека.
Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства гибели мужчины и выявляют лиц, ответственных за соблюдение требований охраны труда, сообщила старший помощник руководителя СУ СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.
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13мая???или июня