В Засечном электрогазосварщика убило грузовым крюком

18.06.2020 | 10:17

В селе Засечном Пензенского района 54-летний электрогазосварщик погиб на производстве.

По данным следствия, утром 13 мая во время загрузки металлических каркасных предметов в кузов КрАЗа с помощью башенного крана оборвался трос и грузовой крюк упал на электрогазосварщика.

От полученных травм мужчина скончался на месте.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 143 УК РФ - нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства гибели мужчины и выявляют лиц, ответственных за соблюдение требований охраны труда, сообщила старший помощник руководителя СУ СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.