В Каменке «Приора» снесла забор у бассейна и перевернулась

В Каменке выясняют обстоятельства аварии, случившейся утром в среду, 17 июня, на Спортивной улице.
По предварительным данным, инцидент произошел в 5:40. 31-летний водитель автомобиля ВАЗ-2170 не справился с управлением и врезался в забор, установленный вокруг бассейна «Олимп», после чего машина перевернулась на крышу.
Очевидец опубликовал фотографии с места ДТП в группе «Подслушано|Каменка» в соцсети «ВКонтакте».
«В машине находилось три человека. Двоих, парня и девушку, увезли скорые. Третья, девушка, практически не пострадала», - сообщил интернет-пользователь.
Представители управления ГИБДД УМВД РФ по Пензенской области уточнили: с телесными повреждениями госпитализировали лишь одну пассажирку. Известно, что она 2000 года рождения.
«По данному факту проводится проверка», - резюмировали в УГИБДД.
Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.
penzainform.ru писал(a):Запрещать нужно сии тазобракованные хламовозки !!!