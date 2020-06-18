В Каменке «Приора» снесла забор у бассейна и перевернулась

18.06.2020 | 11:33

В Каменке выясняют обстоятельства аварии, случившейся утром в среду, 17 июня, на Спортивной улице.

По предварительным данным, инцидент произошел в 5:40. 31-летний водитель автомобиля ВАЗ-2170 не справился с управлением и врезался в забор, установленный вокруг бассейна «Олимп», после чего машина перевернулась на крышу.

Очевидец опубликовал фотографии с места ДТП в группе «Подслушано|Каменка» в соцсети «ВКонтакте».

«В машине находилось три человека. Двоих, парня и девушку, увезли скорые. Третья, девушка, практически не пострадала», - сообщил интернет-пользователь.

Представители управления ГИБДД УМВД РФ по Пензенской области уточнили: с телесными повреждениями госпитализировали лишь одну пассажирку. Известно, что она 2000 года рождения.

«По данному факту проводится проверка», - резюмировали в УГИБДД.