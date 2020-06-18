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Происшествия

В Каменке «Приора» снесла забор у бассейна и перевернулась

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В Каменке выясняют обстоятельства аварии, случившейся утром в среду, 17 июня, на Спортивной улице.

По предварительным данным, инцидент произошел в 5:40. 31-летний водитель автомобиля ВАЗ-2170 не справился с управлением и врезался в забор, установленный вокруг бассейна «Олимп», после чего машина перевернулась на крышу.

Очевидец опубликовал фотографии с места ДТП в группе «Подслушано|Каменка» в соцсети «ВКонтакте».

«В машине находилось три человека. Двоих, парня и девушку, увезли скорые. Третья, девушка, практически не пострадала», - сообщил интернет-пользователь.

Представители управления ГИБДД УМВД РФ по Пензенской области уточнили: с телесными повреждениями госпитализировали лишь одну пассажирку. Известно, что она 2000 года рождения.

«По данному факту проводится проверка», - резюмировали в УГИБДД.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — фото vk.com/sekretkamenka
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

ВАЗ-2170
Запрещать нужно сии тазобракованные хламовозки !!!

Гость||

Очень тяжёлые дорожные условия были в это время,туман,гололед,сильный снег,да и,вообще в Каменке 10 бальные пробки .

Гость||

Молодец. Показал всем как надо ездить. Это успех.

Гость||

синька -чмо

Гость||

penzainform.ru писал(a):

В машине находилось три человека. Двоих, парня и девушку, увезли скорые. Третья, девушка, практически не пострадала
вот какие надежные в рашке машины выпускают,все выжили!

Имя: Гость
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