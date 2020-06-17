В Пензенской области выросло число жертв коронавирусной инфекции

17.06.2020 | 20:25

В Пензенской области ушли из жизни еще двое пациентов с коронавирусом. Об этом стало известно вечером в среду, 17 июня.

Как написала в личном телеграмм-канале пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина, скончались мужчина 1965-го и женщина 1936 года рождения.

У мужчины кроме COVID-19 были диагностированы артериальная гипертензия, ожирение, хронический панкреатит.

Сопутствующие заболевания, которыми страдала женщина: атеросклероз аорты и коронарных артерий, атеросклеротический кардиосклероз, сахарный диабет, диабетическая нефропатия и ожирение.

«Коронавирусная инфекция, осложнение - пневмония», - уточнила Дина Черемушкина причину смерти обоих.

Таким образом, число жертв COVID-19 в регионе достигло 33.