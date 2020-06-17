Сетевое издание|18+|Среда|17 июн 2020|20:41
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+25oC
+26oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+20oC
+21oC
Завтра | Дождь |
 

Происшествия

В Пензенской области выросло число жертв коронавирусной инфекции

Печать

В Пензенской области ушли из жизни еще двое пациентов с коронавирусом. Об этом стало известно вечером в среду, 17 июня.

Как написала в личном телеграмм-канале пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина, скончались мужчина 1965-го и женщина 1936 года рождения.

У мужчины кроме COVID-19 были диагностированы артериальная гипертензия, ожирение, хронический панкреатит.

Сопутствующие заболевания, которыми страдала женщина: атеросклероз аорты и коронарных артерий, атеросклеротический кардиосклероз, сахарный диабет, диабетическая нефропатия и ожирение.

«Коронавирусная инфекция, осложнение - пневмония», - уточнила Дина Черемушкина причину смерти обоих.

Таким образом, число жертв COVID-19 в регионе достигло 33.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

0
0
0
0
 
Гость||

ПОЧЕМУКОГДА ТЕМА ПРО ЗАРАЗУ, НА ФОТО ЦЕРКВИ?

КАК ЭТО СВЯЗАНО?

Гость||

А количество жертв алкогольной зависимости как выросло?

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте