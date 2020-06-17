В Пензенской области выросло число жертв коронавирусной инфекции

В Пензенской области ушли из жизни еще двое пациентов с коронавирусом. Об этом стало известно вечером в среду, 17 июня.
Как написала в личном телеграмм-канале пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина, скончались мужчина 1965-го и женщина 1936 года рождения.
У мужчины кроме COVID-19 были диагностированы артериальная гипертензия, ожирение, хронический панкреатит.
Сопутствующие заболевания, которыми страдала женщина: атеросклероз аорты и коронарных артерий, атеросклеротический кардиосклероз, сахарный диабет, диабетическая нефропатия и ожирение.
«Коронавирусная инфекция, осложнение - пневмония», - уточнила Дина Черемушкина причину смерти обоих.
Таким образом, число жертв COVID-19 в регионе достигло 33.
Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.
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