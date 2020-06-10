В Сосновоборском районе подростки на скутере попали в ДТП

10.06.2020 | 11:03

Во вторник, 9 июня, на автомобильной дороге из села Махалино в Сосновоборск случилось ДТП с участием скутера.

По предварительным данным, авария произошла в 18:40 на 19-м километре автодороги. Скутер Motoland, которым управлял 15-летний водитель, столкнулся с автомобилем Haval с 34-летним мужчиной за рулем.

В аварии травмы получили управлявший мототранспортом юноша, а также его пассажир, подросток 2005 года рождения. Оба были госпитализированы, сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

Причины и обстоятельства ДТП устанавливают сотрудники Госавтоинспекции.