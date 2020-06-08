Соцсети: Пьяный за рулем Kia Sportage повредил три автомобиля в Пензе

08.06.2020 | 08:07

Пользователи соцсетей сообщили о ДТП, виновником которого, предположительно, стал нетрезвый водитель. Инцидент произошел в ночь с 7 на 8 июня на улице Ново-Казанской в Пензе.

«Пьяный за рулем», - написала одна из участниц группы «Пенза live» во «ВКонтакте».

Позднее девушка рассказала, что виновник ДТП управлял автомобилем Kia Sportage.

«Поймали его парни во дворе дома, он задел автомобиль. Сначала там пытались остановить, но он уехал. У амбулатории догнали, один из парней залез на сиденье к водителю, и тот поехал. Как раз до магазина «Магнит», где врезались в три машины. А парня он либо вытолкнул, либо тот сам выпал. Ему вызывали скорую, но он остался. Сидит у магазина. Цел-невредим», - пояснила девушка.

Она сообщила, что водитель также не пострадал, и назвала его невменяемым. В трезвости мужчины усомнились и другие очевидцы.

«Услышал грохот, подъехал. Чел реально невменяемый, вообще отчет своим действиям не отдают», - констатировал второй участник сообщества.

Автор поста также рассказала, что свидетели ДТП пытались устроить над мужчиной самосуд.

«Сначала чуть не убили... В него и бутылки кидали, хорошо не попали ни в кого», - пояснила девушка.

В итоге к месту аварии прибыли сотрудники ГИБДД. По факту случившегося будет проведена проверка.