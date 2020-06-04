В Русском Камешкире УАЗ врезался в жилой дом

04.06.2020 | 13:19

В селе Русский Камешкир водитель автомобиля УАЗ врезался в жилой дом. ДТП случилось в среду, 3 июня, на Комсомольской улице.

По предварительным данным, в 22:20 37-летний автомобилист не справился с управлением и въехал в дом № 72.

В аварии пострадали водитель и его 29-летний пассажир. Медики госпитализировали обоих мужчин.

«По факту случившегося проводится проверка», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

Подобные ДТП не являются для жителей региона редкостью. Так, 22 июня 2019 года дом № 20 на улице Ново-Тамбовской в Пензе стал своеобразным препятствием для движения «Лады-Гранты» с логотипом «Яндекс.Такси». Тогда водитель травм не получил, а вот машина оказалась повреждена.