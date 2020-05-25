На улице Мира в Пензе загорелся автомобиль МАЗ

25.05.2020 | 16:08

В понедельник, 25 мая, пензенцы в соцсетях «ВКонтакте» и Instagram сообщили об очередном возгорании транспортного средства в городе.

На этот раз огонь охватил автомобиль МАЗ. Инцидент произошел на улице Мира около 16:00.

На снимке, который разместил очевидец, можно видеть грузовик, из-под кабины которого вырываются языки пламени.

Пока официальной информации о случившемся нет. Неизвестно, есть ли пострадавшие и сколько спасателей привлечено к тушению огня.

18 мая на улице Тухачевского в Пензе загорелся пассажирский автобус, следовавший по маршруту 82с. Источником возгорания стал моторный отсек машины. Люди успели покинуть салон до того, как он был охвачен огнем. Видео горящей машины появилось во всех пензенских пабликах соцсети «ВКонтакте».