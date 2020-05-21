Происшествия

В Заречном световой опорой разворотило крышу Hyundai

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В Заречном на автомобиль Hyundai рухнула световая опора. ДТП случилось днем в четверг, 21 мая, в 132-м квартале.

Кадрами, запечатлевшими последствия инцидента, с редакцией портала PenzaInform.ru поделился читатель. Судя по ним, водитель не справился с управлением, въехал в опору. Конструкция не устояла и обрушилась на машину.

Пострадали ли автомобилист и его пассажиры, не сообщается. На данный момент официальной информации о случившемся нет.

По словам пользователя, прокомментировавшего пост о ДТП в зареченской группе соцсети Instagram, на дороге в этом районе города аварии не редки. «То столб собьют, то дерево», - отметил горожанин.

Дорожно-транспортное происшествие, в результате которого рухнули три опоры и рекламный экран, случилось в феврале в Кузнецке. Упавшие конструкции перегородили улицу Белинского и привели к отключению электричества.

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Источник — видео www.instagram.com/sova_penza_avto
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Гость||

Хорошо, что этот шакал до Пензы не доехал.

Гость||

Журналисты, это не опора рухнула на хуйндай, а хундай врезался в опору. Совершенно другой смысл.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

«То столб собьют, то дерево», - отметил горожанин.
То ветерана сожгут, то ребенка изнасилует полицейский, то труп в подъезд выбросят, то баба голая на столб залезет, то ребенка на дороге бросят, то ножом горло перережут, то наркоту распространяют и т.д.

Гость||

Весело у нас, чё сказать то)

Гость||

это же инохлам, водятел думал что он несминаемо-неубиваемый.

Гость||

Корейбрак

Имя: Гость
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