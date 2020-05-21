В Заречном световой опорой разворотило крышу Hyundai

21.05.2020 | 13:52

В Заречном на автомобиль Hyundai рухнула световая опора. ДТП случилось днем в четверг, 21 мая, в 132-м квартале.

Кадрами, запечатлевшими последствия инцидента, с редакцией портала PenzaInform.ru поделился читатель. Судя по ним, водитель не справился с управлением, въехал в опору. Конструкция не устояла и обрушилась на машину.

Пострадали ли автомобилист и его пассажиры, не сообщается. На данный момент официальной информации о случившемся нет.

По словам пользователя, прокомментировавшего пост о ДТП в зареченской группе соцсети Instagram, на дороге в этом районе города аварии не редки. «То столб собьют, то дерево», - отметил горожанин.

Дорожно-транспортное происшествие, в результате которого рухнули три опоры и рекламный экран, случилось в феврале в Кузнецке. Упавшие конструкции перегородили улицу Белинского и привели к отключению электричества.