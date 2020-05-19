Пензенским депутатам озвучили причину возгорания в автобусе

19.05.2020 | 17:02

Во вторник, 19 мая, на заседании комиссии Пензенской городской думы начальник управления по делам ГОЧС Алексей Михайлов назвал предварительную причину возгорания в автобусе № 82с.

ЧП случилось накануне около 14:00 на улице Тухачевского. По словам очевидцев, в машине вспыхнул мотор. На ликвидацию возгорания транспортного средства прибыли восемь пожарных на двух спецмашинах. Водитель вовремя сориентировался и открыл дверь, пассажиры успели покинуть салон. Автобус полностью сгорел буквально за несколько минут.

«В причинах разбираются органы дознания. По предварительной версии, возгорание произошло из-за электропроводки, замкнувшей в моторном отсеке», - пояснил Алексей Михайлов.

Он уточнил, что по всей России автобусы этой марки горят уже третий раз. Сколько таких машин в Пензе, Михайлов сказать не смог.

«Это безобразие! Надо обратиться в Ростехнадзор, чтобы они проверили общественный транспорт на предмет безопасности. Насколько я знаю, в данном случае должна быть автоматическая система пожаротушения в моторном отсеке. Здесь либо ее не было, либо она не сработала», - высказался депутат Андрей Жданников.