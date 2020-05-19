Происшествия

Пензенским депутатам озвучили причину возгорания в автобусе

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Во вторник, 19 мая, на заседании комиссии Пензенской городской думы начальник управления по делам ГОЧС Алексей Михайлов назвал предварительную причину возгорания в автобусе № 82с.

ЧП случилось накануне около 14:00 на улице Тухачевского. По словам очевидцев, в машине вспыхнул мотор. На ликвидацию возгорания транспортного средства прибыли восемь пожарных на двух спецмашинах. Водитель вовремя сориентировался и открыл дверь, пассажиры успели покинуть салон. Автобус полностью сгорел буквально за несколько минут.

«В причинах разбираются органы дознания. По предварительной версии, возгорание произошло из-за электропроводки, замкнувшей в моторном отсеке», - пояснил Алексей Михайлов.

Он уточнил, что по всей России автобусы этой марки горят уже третий раз. Сколько таких машин в Пензе, Михайлов сказать не смог.

«Это безобразие! Надо обратиться в Ростехнадзор, чтобы они проверили общественный транспорт на предмет безопасности. Насколько я знаю, в данном случае должна быть автоматическая система пожаротушения в моторном отсеке. Здесь либо ее не было, либо она не сработала», - высказался депутат Андрей Жданников.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Я ж и говорю, запретить эксплуатацию автобусов большой вместимости в Пензе!

Гость||

Надо запретить частный извоз . потому что не следят за техникой безопасности

Гость||

Давно пора запретить маршрутки и частных перевозчиков.

Гость||

Надо развивать и закупать новые троллейбусы. Восстановить муниципальное предприятие пассажирских перевозок. Это давно очевидно.

Гость||

Гость писал(a):

Восстановить муниципальное предприятие пассажирских перевозок. Это давно очевидно.

Восстановить СССР. Тогда автобусы не горели.

Гость||

А, ну так эти упыри хозяева автобусов знать обязаны.

Гость||

Гость писал(a):

Восстановить СССР. Тогда автобусы не горели.
Сравнение некорректное. МУП «Пассажирские перевозки г. Пензы» навернулся лишь в начале 2015 года. Прошло всего 5 лет.

Гость||

Последний троллейбус сгорел в Пензе 10 лет назад. 5 февраля 2010 года.

Гость||

Mercedes-Benz O405N2 и MAN A21, на много раз лучше чем МАЗ-103.465

Гость||

penzainform.ru писал(a):

«Это безобразие! Надо обратиться в Ростехнадзор, чтобы они проверили общественный транспорт на предмет безопасности.
С каких пор этим Ростехнадзор занимается?

Гость||

МАЗ-103.465, выпуск 2012 год

Гость||

penzainform.ru писал(a):

должна быть автоматическая система пожаротушения в моторном отсеке.
страшно далеки депутатики от жизни...

Гость||

Почему нету автоматическая система пожаротушения в моторном отсеке, КАвЗ-4270.70 ?

Имя: Гость
Комментарий:

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