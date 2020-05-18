На улице Тухачевского в Пензе загорелся пассажирский автобус

В понедельник, 18 мая, на улице Тухачевского в Пензе вспыхнул пассажирский автобус. Кадрами с места инцидента с редакцией портала PenzaInform.ru поделилась очевидица.
В объектив камеры пензячки попал автобус, следовавший по маршруту № 82с. Задняя часть машины объята клубами дыма.
По словам женщины, все произошло около 14:00. Другие очевидцы сообщили, что в автобусе загорелся мотор.
Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области, сообщение о возгорании поступило в 13:52. На место происшествия выехали восемь пожарных на двух спецмашинах.
В ЧП никто не пострадал.
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