На улице Тухачевского в Пензе загорелся пассажирский автобус

18.05.2020 | 14:22

В понедельник, 18 мая, на улице Тухачевского в Пензе вспыхнул пассажирский автобус. Кадрами с места инцидента с редакцией портала PenzaInform.ru поделилась очевидица.

В объектив камеры пензячки попал автобус, следовавший по маршруту № 82с. Задняя часть машины объята клубами дыма.

По словам женщины, все произошло около 14:00. Другие очевидцы сообщили, что в автобусе загорелся мотор.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области, сообщение о возгорании поступило в 13:52. На место происшествия выехали восемь пожарных на двух спецмашинах.

В ЧП никто не пострадал.