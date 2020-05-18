Сетевое издание|18+|Понедельник|18 мая 2020|14:56
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Происшествия

На улице Тухачевского в Пензе загорелся пассажирский автобус

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В понедельник, 18 мая, на улице Тухачевского в Пензе вспыхнул пассажирский автобус. Кадрами с места инцидента с редакцией портала PenzaInform.ru поделилась очевидица.

В объектив камеры пензячки попал автобус, следовавший по маршруту № 82с. Задняя часть машины объята клубами дыма.

По словам женщины, все произошло около 14:00. Другие очевидцы сообщили, что в автобусе загорелся мотор.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области, сообщение о возгорании поступило в 13:52. На место происшествия выехали восемь пожарных на двух спецмашинах.

В ЧП никто не пострадал.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Источник — видео vk.com/sova_penza
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Гость||

Да не уж то,такое может произойти?

Гость||

Дилижанс уже 4 раз спалил МАЗ

Гость||

Запретить автобусы большой вместимости на городских маршрутах!

Гость||

коронавирус виноват,мотор заразил

Имя: Гость
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