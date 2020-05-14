В Каменке опрокинулась иномарка, водитель скончался

14.05.2020 | 12:49

В Каменке сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства ДТП, которое случилось в среду, 13 мая.

В 20:30 на улице Ломовской автомобиль Geely MK Cross, которым управлял 52-летний водитель, врезался в металлическое ограждение и опрокинулся.

«В результате ДТП водитель скончался. Причина смерти будет установлена после проведения судебно-медицинской экспертизы», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

12 мая на 562-м километре трассы М5 в Нижнеломовском районе случилась авария, которая унесла жизнь 19-летних юноши и девушки. Автомобиль Renault Symbol, которым управлял молодой водитель, въехал в фуру Mercedes Benz с полуприцепом.