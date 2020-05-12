Происшествия

В ДТП на трассе в Нижнеломовском районе погибли юноша и девушка

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Представители регионального управления ГИБДД опубликовали официальные данные об аварии, случившейся в Нижнеломовском районе в ночь с 11 на 12 мая.

Ранее фотографии с места ДТП выложили в одной из городских групп в соцсети «ВКонтакте».

По предварительным данным, в 2:00 на 562-м километре федеральной дороги М5 «Урал» столкнулись легковой автомобиль Renault Symbol под управлением 19-летнего юноши и фура Mercedes Benz с полуприцепом, которой управлял 38-летний мужчина.

«В результате водитель и пассажир Renault Symbol - девушка 2000 года рождения - от полученных телесных повреждений скончались на месте», - сообщили в УГИБДД.

По факту случившегося проводится проверка.

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Источник — фото vk.com/sova_penza
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Гость||

Не все

Гость||

Хоспади! Хоре та какое!

Гость||

Такие молодые. Родителям сил!

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