В ДТП на трассе в Нижнеломовском районе погибли юноша и девушка

12.05.2020 | 09:48

Представители регионального управления ГИБДД опубликовали официальные данные об аварии, случившейся в Нижнеломовском районе в ночь с 11 на 12 мая.

Ранее фотографии с места ДТП выложили в одной из городских групп в соцсети «ВКонтакте».

По предварительным данным, в 2:00 на 562-м километре федеральной дороги М5 «Урал» столкнулись легковой автомобиль Renault Symbol под управлением 19-летнего юноши и фура Mercedes Benz с полуприцепом, которой управлял 38-летний мужчина.

«В результате водитель и пассажир Renault Symbol - девушка 2000 года рождения - от полученных телесных повреждений скончались на месте», - сообщили в УГИБДД.

По факту случившегося проводится проверка.