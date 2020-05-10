В ТЦ «Онежский» в микрорайоне Арбеково начал тлеть фасад

10.05.2020 | 13:30

В воскресенье, 10 мая, в ТЦ «Онежский» в микрорайоне Арбеково случился пожар. Об инциденте сообщил в социальной сети «ВКонтакте» очевидец, побывавший рядом с торговым объектом в 12:20.

На снимке, которым он поделился, запечатлены пожарные, забравшиеся по выдвижной лестнице на крышу здания. На кровле наблюдается небольшое задымление.

Как сообщили порталу PenzaInform.ru в пресс-службе регионального ГУ МЧС России, пожарные расчеты выезжали на ликвидацию тления утеплителя фасада.

Площадь, которую охватил пожар, составила 10 квадратных метров.

Эвакуировать людей не пришлось, они покинули магазин самостоятельно. В ЧП никто не пострадал.

3 апреля 2019 года из-за пожара в ТЦ «Пассаж» на улице Кирова в Пензе эвакуировали 1 500 человек. Возгорание произошло в подсобном помещении обувного магазина.

18 мая случился пожар на первом этаже торгового центра «Коллаж» на проспекте Строителей. Спасатели эвакуировали 600 человек.

Причиной обоих ЧП стало неосторожное обращение с огнем.