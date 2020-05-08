В Нижнем Ломове горящий дом тушили 10 пожарных

08.05.2020 | 09:10

В четверг, 7 мая, в Нижнем Ломове произошел пожар. На улице Фрунзе загорелся крытый шифером срубовый дом площадью 60 квадратных метров. Тревожный сигнал поступил на пульт дежурного в 15:43.

На борьбу с огнем прибыли 10 человек на 3 спецавтомобилях.

«В здании выгорели изнутри пристрой на площади 20 квадратных метров и вся кровля, обгорели стены и потолок в комнате на площади 16 квадратных метров», - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области.

Спасатели напоминают о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности: небрежность при обращении с огнем может привести к трагедии. Так, в ночь с 4 на 5 мая в селе Кургановка Каменского района после тушения горевшего дома были обнаружены тела 48-летней женщины и 52-летнего мужчины.

«В период нахождения дома не теряйте бдительности, будьте внимательны и осторожны. В случае чрезвычайной ситуации звоните по номеру 101 с мобильного телефона», - обращаются сотрудники МЧС к жителям Пензенской области.