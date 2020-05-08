Происшествия

В Нижнем Ломове горящий дом тушили 10 пожарных

Печать

В четверг, 7 мая, в Нижнем Ломове произошел пожар. На улице Фрунзе загорелся крытый шифером срубовый дом площадью 60 квадратных метров. Тревожный сигнал поступил на пульт дежурного в 15:43.

На борьбу с огнем прибыли 10 человек на 3 спецавтомобилях.

«В здании выгорели изнутри пристрой на площади 20 квадратных метров и вся кровля, обгорели стены и потолок в комнате на площади 16 квадратных метров», - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области.

Спасатели напоминают о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности: небрежность при обращении с огнем может привести к трагедии. Так, в ночь с 4 на 5 мая в селе Кургановка Каменского района после тушения горевшего дома были обнаружены тела 48-летней женщины и 52-летнего мужчины.

«В период нахождения дома не теряйте бдительности, будьте внимательны и осторожны. В случае чрезвычайной ситуации звоните по номеру 101 с мобильного телефона», - обращаются сотрудники МЧС к жителям Пензенской области.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Другие новости региона.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.

Источник — фото пресс-службы ГУ МЧС России по Пензенской области
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте