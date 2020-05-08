Сетевое издание|18+|Пятница|8 мая 2020|15:28
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Происшествия

Под Алферьевкой спасатели и полиция ночью искали пропавшего ребенка

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В ночь на пятницу, 8 мая, сотрудникам полиции и спасателям пришлось искать потерявшегося в Пензенском районе ребенка.

Сообщение, что 9-летняя девочка потерялась в районе СНТ «Незабудка» Алферьевского сельсовета поступило в 3:55. О пропаже школьницы заявила ее мать.

Спасатели прибыли к месту происшествия и вместе с сотрудниками полиции и родственниками приступили к поиску.

«Девочку нашла ее бабушка в одном из дачных домиков. Ребенок не пострадал, медицинская помощь не потребовалась», - сообщили в Пензенском пожарно-спасательном центре.

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Источник — фото pozhar.pnzreg.ru
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Гость||

а где же детишки из лизы?

на самоизоляции?

Гость||

Гость писал(a):

а где же детишки из лизы?
А какие детишки? Там взрослые люди, волонтёры.

Гость||

А что мать до рассвета делала???

Имя: Гость
Комментарий:

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