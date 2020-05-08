Под Алферьевкой спасатели и полиция ночью искали пропавшего ребенка

В ночь на пятницу, 8 мая, сотрудникам полиции и спасателям пришлось искать потерявшегося в Пензенском районе ребенка.
Сообщение, что 9-летняя девочка потерялась в районе СНТ «Незабудка» Алферьевского сельсовета поступило в 3:55. О пропаже школьницы заявила ее мать.
Спасатели прибыли к месту происшествия и вместе с сотрудниками полиции и родственниками приступили к поиску.
«Девочку нашла ее бабушка в одном из дачных домиков. Ребенок не пострадал, медицинская помощь не потребовалась», - сообщили в Пензенском пожарно-спасательном центре.
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