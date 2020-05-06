В Кучках 19-летний водитель на «Приоре» наехал на ребенка

Во вторник, 5 мая, в Пензенском районе ребенок дошкольного возраста пострадал в ДТП. Об этом сообщили в отделении пропаганды регионального управления Госавтоинспекции.
Авария произошла в селе Кучки. По предварительным данным, в 18:15 напротив дома № 25 на улице Молодежной 19-летний молодой человек, управлявший «Ладой-Приорой», наехал на 5-летнюю девочку.
Ребенок получил телесные повреждения и был госпитализирован.
Специалистам предстоит выяснить все обстоятельства происшествия и установить его причины.
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