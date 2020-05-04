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Происшествия

В Шемышейском районе столкнулись Audi и ВАЗ, есть погибший

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В Шемышейском районе сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства смертельного ДТП, случившегося вечером в воскресенье, 3 мая, на дороге Пенза - Шемышейка - Лопатино.

По предварительным данным, на 24-м километре трассы в 22:15 столкнулись ВАЗ-2112 с 39-летним водителем за рулем и Audi с 64-летним.

Травмы получили оба автомобилиста. После оказания медицинской помощи водитель отечественной машины был отпущен. Мужчина, управлявший Audi, скончался на месте от полученных травм.

«По факту случившегося проводится проверка», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

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Гость||

Непристегнут.

Гость||

Соболезную!

Гость||

Там отличный ровный асфальт и хорошая разметка. Как?

Гость||

А что там с тундрой и квадрами?

Гость||

Ненавистников лад ждём комментарии...

Имя: Гость
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