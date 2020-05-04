В Шемышейском районе столкнулись Audi и ВАЗ, есть погибший

04.05.2020 | 10:33

В Шемышейском районе сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства смертельного ДТП, случившегося вечером в воскресенье, 3 мая, на дороге Пенза - Шемышейка - Лопатино.

По предварительным данным, на 24-м километре трассы в 22:15 столкнулись ВАЗ-2112 с 39-летним водителем за рулем и Audi с 64-летним.

Травмы получили оба автомобилиста. После оказания медицинской помощи водитель отечественной машины был отпущен. Мужчина, управлявший Audi, скончался на месте от полученных травм.

«По факту случившегося проводится проверка», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.