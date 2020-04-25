В Городищенском районе в ДТП пострадала школьница

В пятницу, 24 апреля, в Городищенском районе произошла авария, в которой пострадали два человека - взрослый и подросток.
По предварительным данным, в 21:10 при выезде из Городища на дорогу в Шемышейку 41-летний водитель Audi 100 врезался в световую опору, после чего машина слетела в кювет.
На место происшествия прибыли сотрудники ГИБДД и бригада скорой помощи. Медики приняли решение о госпитализации водителя. Они также оказали помощь 14-летней пассажирке, находившейся в салоне, и отпустили ее.
«По данному факту проводится проверка», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.
Ранее сообщалось, что в тот же день в Колышлейском районе произошло смертельное ДТП. 31-летний мотоциклист погиб, 30-летний пассажир был госпитализирован с травмами.
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