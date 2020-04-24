На трассе в Колышлейском районе насмерть разбился мотоциклист

24.04.2020 | 18:11

В низине - мотоцикл, а рядом с ним - бездыханное тело его водителя. Он скончался на месте ДТП.

«На 12-м километре автодороги Колышлей - Пановка - Никольское в границах Колышлейского района водитель мотоцикла Patron, мужчина 1988 года рождения, допустил съезд в кювет с последующим наездом на препятствие», - сообщил начальник отдела УГИБДД УМВД России по Пензенской области Павел Болтышев.

О ЧП в правоохранительные органы сообщил очевидец - водитель, проезжавший мимо; он же вызвал и скорую. Помощь понадобилась пассажиру, 31-летнему мужчине. Он госпитализирован.

Известно, что управлявший мотоциклом и его попутчик - жители села Пановка. Они направлялись в Давыдовку.

«В настоящий момент сотрудниками полиции проводится проверка, по результатам которой будут установлены причины и условия совершения данного дорожно-транспортного происшествия», - заключил Павел Болтышев.