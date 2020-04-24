Происшествия

На трассе в Колышлейском районе насмерть разбился мотоциклист

Печать

В низине - мотоцикл, а рядом с ним - бездыханное тело его водителя. Он скончался на месте ДТП.

«На 12-м километре автодороги Колышлей - Пановка - Никольское в границах Колышлейского района водитель мотоцикла Patron, мужчина 1988 года рождения, допустил съезд в кювет с последующим наездом на препятствие», - сообщил начальник отдела УГИБДД УМВД России по Пензенской области Павел Болтышев.

О ЧП в правоохранительные органы сообщил очевидец - водитель, проезжавший мимо; он же вызвал и скорую. Помощь понадобилась пассажиру, 31-летнему мужчине. Он госпитализирован.

Известно, что управлявший мотоциклом и его попутчик - жители села Пановка. Они направлялись в Давыдовку.

«В настоящий момент сотрудниками полиции проводится проверка, по результатам которой будут установлены причины и условия совершения данного дорожно-транспортного происшествия», - заключил Павел Болтышев.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Другие новости региона.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.

0
0
0
0
 
Гость||

Хрустом больше, Хрустом меньше.

Естественный отбор должен работать.

Гость||

на этой дороге много людей погибло

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте