В Пензе на улице Аустрина ВАЗ разбился о грузовик

23.04.2020 | 15:20

В четверг, 23 апреля, на улице Аустрина (перед развязкой с трассой М5) в Пензе столкнулись ВАЗ-2107 и МАЗ. Фотография, запечатлевшая последствия аварии, появилась в социальных сетях.

На снимке можно увидеть «семерку», судя по всему, въехавшую в грузовую машину с прицепом. Легковушка получила серьезные механические повреждения.

В отделении пропаганды регионального УГИБДД подтвердили факт ДТП, уточнив, что ВАЗ управлял 59-летний мужчина, грузовиком - 53-летний.

В аварии травмы получил водитель легкового автомобиля. Медики доставили его в больницу.

Сейчас сотрудники Госавтоинспекции разбираются в обстоятельствах случившегося.