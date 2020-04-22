В Пензе в ДТП на трассе М5 пострадал ребенок

22.04.2020 | 15:11

Во вторник, 21 апреля, в Пензе произошло ДТП, в котором пострадали две женщины и ребенок.

По предварительным данным, в 19:15 на 627-м километре федеральной автодороги М5 «Урал» столкнулись «Лада-Приора» с 33-летним водителем и Hyundai Sonata, за рулем которого находился 24-летний молодой человек.

В ДТП получили травмы два взрослых и ребенок. 32-летнюю пассажирку «Приоры» и 23-летнюю девушку, находившуюся в автомобиле Hyundai, медики отпустили после оказания помощи. А вот мальчика 2015 года, ехавшего в салоне иномарки, они госпитализировали.

«По данному факту проводится проверка», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.