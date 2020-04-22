В Пензе спасатели помогли ребенку вытащить застрявшую руку

22.04.2020 | 10:22

Во вторник, 21 апреля, в Пензе спасатели пришли на помощь дошкольнику.

В пожарно-спасательный центр позвонил житель города. Взволнованный мужчина рассказал, что его 6-летний сын засунул руку в батарею отопления и не может ее вынуть.

Специалисты прибыли по адресу и освободить застрявшую руку ребенка. Профессиональные навыки позволили им даже не применять специальный инструмент.

«Медицинская помощь ребенку не потребовалась», - сообщили в Пензенском пожарно-спасательном центре.

Сотрудники центра нередко приходят на помощь детям, попавшим в неприятные ситуации. Так, к ним обращались, когда трехлетняя девочка надела кольцо и не смогла его снять, у юного пациента детской областной больницы застрял палец в отверстии каркаса кровати, семилетняя девочка засунула палец в ирригатор (прибор для чистки зубов и полости рта), а у пятилетнего мальчика рука оказалась зажатой в мясорубке.