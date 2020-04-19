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Происшествия

В Пензе в ДТП с «Яндекс.Такси» пострадали пять человек

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Вечером в субботу, 18 апреля, на Коммунистической улице в Пензе произошло столкновение автомобилей Hyundai с символикой «Яндекс.Такси» и BMW Х3.

Очевидцы, проезжавшие мимо в 20:48, запечатлели последствия ДТП на фото и видео. По их словам, инцидент произошел напротив гостиницы «Сокол».

На кадрах можно видеть таксомотор, у которого сильно разбита передняя часть, и BMW, въехавший после столкновения в дерево.

В отделении пропаганды регионального УГИБДД прокомментировали случившееся.

«По предварительным данным, столкновение произошло в 19:55. За рулем Hyundai находился 42-летний мужчина, BMW управлял 48-летний. В результате ДТП 71-летняя пассажирку BMW госпитализировали. Оба водителя, а также пассажиры Hyundai, 30-летний мужчина и 25-летняя женщина, были отпущены после оказания медицинской помощи», - рассказали в УГИБДД.

Сейчас сотрудники Госавтоинспеции устанавливают все обстоятельства аварии.

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Источник — фото, видео vk.com/sova_penza
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Гость||

Очевидцы, проезжавшие мимо в 20:48, запечатлели...Надо было запечатлеть все ли в масках и на каком расстоянии друг от друга!!!

Имя: Гость
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