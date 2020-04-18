Происшествия

На проспекте Победы машина получила сильный удар в бок

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Видеозапись ДТП, произошедшего на проспекте Победы в Пензе в пятницу, 17 апреля, выложил очевидец в социальной сети «ВКонтакте». Автор пояснил, что инцидент произошел в районе школы № 9.

На кадрах видно, что для потока машин, едущих по проспекту Строителей, красный сигнал светофора переключается на зеленый. Автомобили начинают движение, один из них, не притормаживая, проезжает мимо светофора и врезается в легковушку, которая в этот момент на высокой скорости появляется справа.

Удар оказался настолько сильным, что от пострадавшей машины на асфальт посыпались детали.

Судя по комментариям, по проспекту Победы двигалась Mazda, а удар получил Volkswagen Passat.

«Он (водитель автомобиля Mazda. - Прим. ред.) ехал на разрешающий сигнал, и на видео это прекрасно видно. Теперь из-за таких вот каждый на зеленом должен оттормаживаться и смотреть, не летит ли какое-нибудь чудо поперек дороги?» - написал один из водителей.

«ПДД, пункт 13.8. При включении разрешающего сигнала светофора водитель обязан уступить дорогу транспортным средствам, завершающим движение через перекресток, и пешеходам, не закончившим переход проезжей части данного направления», - возразил ему оппонент.

«Берегите себя и не забывайте о том, что будь вы трижды правы, но если погибнет человек, даже если он будет признан виновным в ДТП, то платить родственникам погибшего - вам как источнику повышенной опасности», - подытожил еще один участник обсуждения.

Степень виновности участников аварии установят специалисты.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Источник — видео vk.com/sova_penza
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Гость||

"На дороге утром рано повстречались два барана."

Гость||

На днях дорогу переходила - все остановились, один как летел, так и летел. Хорошо дорогу перехожу внимательно. Такие ездоки "а-ля успею пронестить", себя гробят и других с собой в яму.

Есть конечно и пешики идиоты, но это не мой случай.

Гость||

а на тебе был светоотражающий жилет ??

Гость||

Да, конечно, среди белого дня светоотражающий, ещё и юбкк такая же.

Гость||

Один осел на о,1 секунду оставшегося зеленого хотел успеть,другой осел на зеленый с бешеной скоростью вперед всех торопится.

Гость||

Это типа карантин такой? Нельзя ездить?

Гость||

Из подворотни выехал и никому же не помешал. Его все пропустить должны были - видно же реальный парень едет.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Теперь из-за таких вот каждый на зеленом должен оттормаживаться и смотреть, не летит ли какое-нибудь чудо поперек дороги?» - написал один из водителей.
Неписанные правила говорят об обратном: Помеху жди с права, дурака с лева. Лишний раз посмотреть ни когда не помешает. Вот такие: Я прав и получают в бочину, потом полгода ремонтируют авто.

Гость||

По-моему ни кого не жалко...

Гость||

Хаха! Такое чувство, когда чёрт, летящий на свежий зелёный, хуже пердуна, проморгавшего красный.

Гость||

произошедшего на проспекте Победы в Пензе в пятницу, 17 апреля,

что для потока машин, едущих по проспекту Строителей, красный сигнал светофора переключается на зеленый.

Быдлоинформ опять бухает? Смешалось в кучу: Победы, Строителей, еще шуиста с терновкой не хватает, тупарезы!

Гость||

Гость писал(a):

Из подворотни выехал и никому же не помешал. Его все пропустить должны были - видно же реальный парень едет.
Ды да, он маневр завершал, обязаны пропускать

Гость||

Ну вы чё, никому ж не помешал

Гость||

А я 30 лет за рулём КамАЗа, и у меня хрен проскочешь

Имя: Гость
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