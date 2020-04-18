На проспекте Победы машина получила сильный удар в бок

18.04.2020 | 16:55

Видеозапись ДТП, произошедшего на проспекте Победы в Пензе в пятницу, 17 апреля, выложил очевидец в социальной сети «ВКонтакте». Автор пояснил, что инцидент произошел в районе школы № 9.

На кадрах видно, что для потока машин, едущих по проспекту Строителей, красный сигнал светофора переключается на зеленый. Автомобили начинают движение, один из них, не притормаживая, проезжает мимо светофора и врезается в легковушку, которая в этот момент на высокой скорости появляется справа.

Удар оказался настолько сильным, что от пострадавшей машины на асфальт посыпались детали.

Судя по комментариям, по проспекту Победы двигалась Mazda, а удар получил Volkswagen Passat.

«Он (водитель автомобиля Mazda. - Прим. ред.) ехал на разрешающий сигнал, и на видео это прекрасно видно. Теперь из-за таких вот каждый на зеленом должен оттормаживаться и смотреть, не летит ли какое-нибудь чудо поперек дороги?» - написал один из водителей.

«ПДД, пункт 13.8. При включении разрешающего сигнала светофора водитель обязан уступить дорогу транспортным средствам, завершающим движение через перекресток, и пешеходам, не закончившим переход проезжей части данного направления», - возразил ему оппонент.

«Берегите себя и не забывайте о том, что будь вы трижды правы, но если погибнет человек, даже если он будет признан виновным в ДТП, то платить родственникам погибшего - вам как источнику повышенной опасности», - подытожил еще один участник обсуждения.

Степень виновности участников аварии установят специалисты.