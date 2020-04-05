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Происшествия | В селе Большой Вьяс сгорели два дома вместе с надворными постройками

05.04.2020|10:10
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В субботу, 4 апреля, в селе Большой Вьяс Лунинского района произошел пожар. Вызов спасатели получили в 13:56.

ЧП случилось на Коммунистической улице. Туда отправились 16 пожарных на 7 спецмашинах.

«Сгорел деревянный дом общей площадью 50 квадратных метров и надворные постройки - 14 квадратных метров, а также деревянный нежилой дом и надворные постройки общей площадью 85 квадратных метров и надворные постройки общей площадью 250 квадратных метров», - сообщили порталу PenzaInform.ru в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

Видео с места инцидента появилось в социальной сети «ВКонтакте». На нем полыхающее строение тушат спасатели.

При пожаре никто не пострадал. В настоящее время специалисты устанавливают обстоятельства и причины случившегося.

Утром 4 апреля в селе Липовка Лунинского района произошла трагедия. В огне, охватившем срубовый дом, погибли три человека: женщина 1965 года рождения и двое мужчин, 1963 и 1977 года рождения.

30 марта в Пензенской области объявлен пожароопасный сезон. В это время жителям региона в лесу нельзя разводить огонь в необорудованных для этого местах, бросать спички, окурки и горячую золу из курительных трубок, заправлять горючим баки двигателей, использовать неисправные машины, курить.

Владельцев садовых участков, примыкающих к лесу, просят не сжигать сухую траву и мусор, постоянно иметь запас воды не менее 200 литров, организовать в садоводствах круглосуточное дежурство для своевременного обнаружения возгораний.

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Источник — видео vk.com/58lunino
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Гость|05.04.2020 10:47|

Коллекторы жечь начали.

Гость|05.04.2020 11:13|

Гость писал(a):

Строящаяся инфекционная больница в Москве загорелась
организовать круглосуточное дежурство?

Имя: Гость
Комментарий:

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