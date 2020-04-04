04.04.2020 | 16:55

«В дальнем Арбекове открытый огонь!», «На проспекте Строителей, возле 175-го универсама, все в дыму», «Что горит в Запрудном?» - такие сообщения появились в пензенских группах социальной сети «ВКонтакте» после 16:00 в субботу, 4 апреля.

Свои сообщения читатели подтверждали фотографиями.

Как пояснили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области, на улице Лядова, за прудом у горбольницы № 6, загорелась сухая трава.

«Площадь возгорания составляет около 1 гектара. На месте работают подразделения», - уточнили в ведомстве.

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