Сетевое издание|18+|Понедельник|23 мар 2020|18:02
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-5oC
-4oC
Погода | Сегодня | Снег |
-3oC
-2oC
Завтра | Облачно |
  86.50  |  $  79.99

Происшествия | На трассе в Мокшанском районе «Приора» залетела под МАЗ

23.03.2020|16:38
Печать

В понедельник, 23 марта, на трассе М5 в Мокшанском районе случилось серьезное ДТП с участием большегруза и легковушки.

По предварительным данным, авария произошла в 14:25 на 613-м километре. Столкнулись автомобили МАЗ и «Лада-Приора». За рулем грузовика находился 57-летний мужчина, за рулем «Приоры» - 32-летний.

Фото с места инцидента появились в социальной сети «ВКонтакте». По словам разместившего их пользователя, фура вылетела на полосу встречного движения.

«В результате происшествия водитель «Лады-Приоры» получил травмы и был госпитализирован», - сообщили порталу PenzaInform.ru в отделении пропаганды регионального УГИБДД.

По факту случившегося проводится проверка.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.

Источник — фото Виктора Самосенко, vk.com/sova_penza
0
0
0
0
 
Гость|23.03.2020 16:48|

Вопрос к обслуживающей организации, прокуратуре и проектировщикам дороги - почему встречные полосы не разведены? Где профилактика подобных практически ежедневных происшествий?

Гость|23.03.2020 17:15|

В Караганде. На холопов вообще плевать. Давно пора понять и запомнить.

Гость|23.03.2020 17:30|

Дурачёк комментирует

Гость|23.03.2020 17:43|

Не будь таким самокритичным, а то сопьешься совсем

Гость|23.03.2020 17:50|

Результат "залёта" через 9 мес.?

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте