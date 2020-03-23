23.03.2020 | 16:38

В понедельник, 23 марта, на трассе М5 в Мокшанском районе случилось серьезное ДТП с участием большегруза и легковушки.

По предварительным данным, авария произошла в 14:25 на 613-м километре. Столкнулись автомобили МАЗ и «Лада-Приора». За рулем грузовика находился 57-летний мужчина, за рулем «Приоры» - 32-летний.

Фото с места инцидента появились в социальной сети «ВКонтакте». По словам разместившего их пользователя, фура вылетела на полосу встречного движения.

«В результате происшествия водитель «Лады-Приоры» получил травмы и был госпитализирован», - сообщили порталу PenzaInform.ru в отделении пропаганды регионального УГИБДД.

По факту случившегося проводится проверка.

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