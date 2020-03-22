22.03.2020 | 10:35

В воскресенье, 22 марта, жителей дома № 21 встревожил дым, заполнивший подъезд № 1. ЧП произошло в 0:55.

На вызов жильцов выехали двенадцать пожарных на трех спецмашинах. Горело бытовое помещение дворника на первом этаже общей площадью три квадратных метра.

Снимками с места инцидента очевидец поделился в социальной сети «ВКонтакте». На них запечатлены идущие из подъезда клубы дыма и прибывшие на место спасатели.

При пожаре никто не пострадал, сообщили порталу PenzaInform.ru в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

Сейчас по факту случившегося проводится проверка.

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