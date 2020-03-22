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Происшествия | В Пензе произошел пожар в многоэтажке на улице 8 Марта

22.03.2020|10:35
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В воскресенье, 22 марта, жителей дома № 21 встревожил дым, заполнивший подъезд № 1. ЧП произошло в 0:55.

На вызов жильцов выехали двенадцать пожарных на трех спецмашинах. Горело бытовое помещение дворника на первом этаже общей площадью три квадратных метра.

Снимками с места инцидента очевидец поделился в социальной сети «ВКонтакте». На них запечатлены идущие из подъезда клубы дыма и прибывшие на место спасатели.

При пожаре никто не пострадал, сообщили порталу PenzaInform.ru в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

Сейчас по факту случившегося проводится проверка.

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Источник — фото vk.com/podslushano58, видео vitaminka58_rus, instagram.com/penza_info58
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Гость|22.03.2020 10:52|

Пидаростки балуют? Дворники в 4-5 начинают работать.

Имя: Гость
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