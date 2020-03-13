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Происшествия | Пьяный кузнечанин не смог объяснить, зачем ворвался в чужой дом

13.03.2020|09:40
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Поздним вечером в четверг, 12 марта, сотрудники Росгвардии задержали жителя Кузнецка, устроившего дебош в чужом доме.

Звонок поступил правоохранителям в 23:15. Испуганная женщина рассказала, что к ней в дом на улице Красноармейской проник пьяный незнакомец.

Через три минуты наряд группы задержания вневедомственной охраны уже входил на частное подворье. На пороге дома стражи порядка увидели агрессивного мужчину и тут же задержали его.

Хозяйка, убедившись в своей безопасности, вышла из комнаты к росгвардейцам. Она рассказала, что ждала мужа с работы и поэтому не заперла калитку.

Когда в сенях неожиданно раздался звон и грохот посуды, кузнечанка вышла на шум и увидела незнакомого мужчину. Он был сильно пьян. Женщина тут же заперлась изнутри и позвонила по номеру 02.

«Путаясь в словах, задержанный мужчина не смог пояснить росгвардейцам мотивы своего поступка. Для дальнейшего разбирательства 40-летнего кузнечанина передали сотрудникам полиции. Как выяснилось, он был неоднократно судим», - рассказали в пресс-службе Управления Росгвардии по Пензенской области.

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Источник — фото пресс-службы Управления Росгвардии по Пензенской области
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Гость|13.03.2020 10:27|

Ну может любви и ласки хотел ...

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