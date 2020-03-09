09.03.2020 | 10:56

В Пензе нашли 23-летнего жителя Никольска, который на мотоцикле врезался в иномарку и уехал с места аварии. Это случилось в пятницу, 6 марта.

Росгвардейцы получили ориентировку на нарушителя и начали патрулировать улицы в его поисках. Через час они заметили похожий мотоцикл на территории мойки на Урицкого.

«Подъехав к транспортному средству, стражи порядка обратились к молодому человеку - водителю - и установили его личность. Он был задержан правоохранителями на месте», - сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

Подозреваемого передали сотрудникам ДПС. Позже его опознал водитель автомобиля, пострадавшего при ДТП.

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