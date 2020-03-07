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Происшествия | В Кузнецке при пожаре в бане погиб человек

07.03.2020|10:07
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Смертельный пожар произошел в Кузнецке в пятницу, 6 марта.

Сигнал о возгорании деревянного строения на улице Больничной поступил на пульт дежурного МЧС в 7:14. На борьбу с огнем прибыли девять человек на двух спецавтомобилях.

«Помещение срубовой бани, крытой шифером, выгорело внутри на площади 9 квадратных метров. Погиб 62-летний мужчина», - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области.

2 марта пожар в селе Новозубово Спасского района унес жизнь 79-летней женщины. Ее тело было обнаружено после того, как сотрудники МЧС потушили огонь, охвативший ее дом.

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Источник — фото пресс-службы ГУ МЧС России по Пензенской области
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Гость|07.03.2020 10:22|

Началось в колхозе утро!

Гость|07.03.2020 10:43|

Ага

Гость|07.03.2020 10:53|

Красиво ушёл человек

Гость|07.03.2020 12:30|

Соболезную родным погибшего!

Гость|07.03.2020 12:56|

попарился от души, не стал ждать когда бога пропишут в Конституцию. Все равно только в Рай как мученик, а они просто сдохнут.

Имя: Гость
Комментарий:

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