07.03.2020 | 10:07

Смертельный пожар произошел в Кузнецке в пятницу, 6 марта.

Сигнал о возгорании деревянного строения на улице Больничной поступил на пульт дежурного МЧС в 7:14. На борьбу с огнем прибыли девять человек на двух спецавтомобилях.

«Помещение срубовой бани, крытой шифером, выгорело внутри на площади 9 квадратных метров. Погиб 62-летний мужчина», - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области.

2 марта пожар в селе Новозубово Спасского района унес жизнь 79-летней женщины. Ее тело было обнаружено после того, как сотрудники МЧС потушили огонь, охвативший ее дом.

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