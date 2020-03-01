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Происшествия | На Западной Поляне в Пензе две иномарки оказались в огне

01.03.2020|09:49
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В воскресенье, 1 марта, в микрорайоне Западная Поляна в Пензе загорелся Mercedes. От огня пострадал и припаркованный рядом автомобиль Renault.

Как сообщили порталу PenzaInform.ru в пресс-службе регионального ГУ МЧС России, инцидент произошел на улице Мира, рядом с домом 16Б. Вызов спасатели получили в 2:31. На место выехали 9 пожарных на двух спецмашинах.

В результате ЧП Mercedes полностью сгорел. У Renault оплавилось лакокрасочное покрытие, сгорела пластиковая отделка и фары. Пострадавших нет.

«Причины пожара выясняются», - добавили в пресс-службе.

23 февраля на Озерской улице в Заречном вспыхнула припаркованная у подъезда «Приора». Как установил дознаватель, автомобиль подожгли злоумышленники. Материалы по факту случившегося направили в полицию.

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Источник — фото pixabay.com
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Гость|01.03.2020 10:00|

На 2 жоповозки стало меньше.

Гость|01.03.2020 10:11|

Началось в колхозе утро!

Гость|01.03.2020 10:12|

Блинов пожарить кто-то захотел, на огне

Гость|01.03.2020 10:13|

жаль хозяева не сгорели

Гость|01.03.2020 10:39|

Поджоги машин происходят в городе постоянно. А про поджигателей ничего не слышно.

Гость|01.03.2020 11:08|

Жалко людей у которых горят машины!Поджигателей нужно жестко наказывать-отморозки!

Имя: Гость
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