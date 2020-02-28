28.02.2020 | 08:37

В результате ДТП, случившихся на территории Пензы за два месяца 2020 года, пострадали 16 детей. 11 из них получили травмы различной степени тяжести, оказавшись под колесами автомобилей.

При этом большая часть инцидентов с участием детей-пешеходов произошла в жилых зонах, на придворовых территориях и тротуарах. Так, 4 февраля водитель автомобиля Renault Symbol, 27-летняя женщина, сбила школьника на улице Ворошилова.

«В связи с этим Госавтоинспекция обращается ко взрослым участникам дорожного движения быть предельно внимательными при движении в жилых зонах, соблюдать скоростной режим и ежедневно напоминать детям о правилах поведения рядом с дорогой», - подчеркнули представители пензенского управления ГИБДД.

Еще в 5 авариях в 2020 году пострадали дети-пассажиры. В связи с этим сотрудники ведомства напомнили пензенцам о необходимости использовать удерживающие устройства, соответствующие росту и весу детей, и пристегивать их ремнями безопасности.

«Кроме того, уважаемые родители, помните о необходимости соблюдать правила проезда перекрестков, скоростной режим и быть внимательными, находясь за рулем транспортного средства и перевозя в салоне детей», - резюмировали представители УГИБДД.

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