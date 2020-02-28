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Происшествия | В Пензе за два месяца в ДТП пострадали 16 детей

28.02.2020|08:37
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В результате ДТП, случившихся на территории Пензы за два месяца 2020 года, пострадали 16 детей. 11 из них получили травмы различной степени тяжести, оказавшись под колесами автомобилей.

При этом большая часть инцидентов с участием детей-пешеходов произошла в жилых зонах, на придворовых территориях и тротуарах. Так, 4 февраля водитель автомобиля Renault Symbol, 27-летняя женщина, сбила школьника на улице Ворошилова.

«В связи с этим Госавтоинспекция обращается ко взрослым участникам дорожного движения быть предельно внимательными при движении в жилых зонах, соблюдать скоростной режим и ежедневно напоминать детям о правилах поведения рядом с дорогой», - подчеркнули представители пензенского управления ГИБДД.

Еще в 5 авариях в 2020 году пострадали дети-пассажиры. В связи с этим сотрудники ведомства напомнили пензенцам о необходимости использовать удерживающие устройства, соответствующие росту и весу детей, и пристегивать их ремнями безопасности.

«Кроме того, уважаемые родители, помните о необходимости соблюдать правила проезда перекрестков, скоростной режим и быть внимательными, находясь за рулем транспортного средства и перевозя в салоне детей», - резюмировали представители УГИБДД.

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Гость|28.02.2020 08:48|

Штрафы за нарушение ПДД ничтожно малы. Нужно увеличивать минимум в 10 раз. Как для водителей,так и пешеходов.

Гость|28.02.2020 08:58|

Началось в колхозе утро!

Гость|28.02.2020 10:42|

Гость писал(a):

Штрафы за нарушение ПДД ничтожно малы.
Дело не в этом! Нужно законодательно :

1) Запретить перевозить в тазобраках детей до 22 лет.

2) Запретить использовать тазобраки в такси.

3) Запретить зимнее использование тазобраков.

4) Запретить выкатывать тазобраки на трассы.

Гость|28.02.2020 11:32|

Гость писал(a):

Нужно увеличивать
Гость писал(a):
Нужно законодательно
Кто контролировать будет?

Гость|28.02.2020 11:42|

Гость писал(a):

Гость писал(a):
Штрафы за нарушение ПДД ничтожно малы.
Дело не в этом! Нужно законодательно :

1) Запретить перевозить в тазобраках детей до 22 лет.

2) Запретить использовать тазобраки в такси.

3) Запретить зимнее использование тазобраков.

4) Запретить выкатывать тазобраки на трассы.

забыл указать - запретить производство тазобраков

Имя: Гость
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