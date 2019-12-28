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Происшествия | В Терновке из-за ДТП образовался серьезный автомобильный затор

28.12.2019|13:30
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Днем в субботу, 28 декабря, на улице Терновского в Пензе случилось дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей.

Об аварии сообщил очевидец ее последствий, выложивший фото с места ДТП в социальную сеть. «Пензмаш» (Терновка), пробка в обе стороны. Время 13:10», - написал автор поста.

На снимке видны автомобили Hyundai и, предположительно, «Лада-Гранта»; у последней разбит перед.

После удара машины встали практически перпендикулярно движению, заняв две полосы проезжей части в сторону центра Пензы. Из-за этого образовался серьезный автомобильный затор.

Официальной информации об аварии, наличии или отсутствии пострадавших пока нет.

Источник — vk.com/sova_penza
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Гость|28.12.2019 13:43|

Нет там никакой улицы Терновского, Баумана улица там, неучи.

Гость|28.12.2019 13:45|

ул баумана а не терновского

Гость|28.12.2019 13:49|

Гость писал(a):

ул баумана а не терновского
Перекрёсток Баумана-Отдельная .Кто снова летел на красный.

Гость|28.12.2019 14:02|

Грёбаная новогодняя движуха. Ненавижу её

Имя: Гость
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