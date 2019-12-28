28.12.2019 | 13:30

Днем в субботу, 28 декабря, на улице Терновского в Пензе случилось дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей.

Об аварии сообщил очевидец ее последствий, выложивший фото с места ДТП в социальную сеть. «Пензмаш» (Терновка), пробка в обе стороны. Время 13:10», - написал автор поста.

На снимке видны автомобили Hyundai и, предположительно, «Лада-Гранта»; у последней разбит перед.

После удара машины встали практически перпендикулярно движению, заняв две полосы проезжей части в сторону центра Пензы. Из-за этого образовался серьезный автомобильный затор.

Официальной информации об аварии, наличии или отсутствии пострадавших пока нет.