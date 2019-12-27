27.12.2019 | 13:25

В пятницу, 27 декабря, рядом с СЗК «Дизель-Арена» на улице Окружной случилось дорожно-транспортное происшествие.

У поворота на Засеку столкнулись две иномарки. «Время 12:40. Будьте осторожны», - написал очевидец последствий аварии в социальной сети «ВКонтакте».

На выложенных им фотографиях видно, что после удара одна из машин вылетела на газон, вторая осталась на проезжей части. Оба транспортных средства получили серьезные механические повреждения.

На место ДТП прибыли два автомобиля скорой помощи. Данных о пострадавших пока нет. В УГИБДД УМВД России по Пензенской области сообщили, что информация об аварии в настоящий момент уточняется.