Пензенское информационное агентство|18+|Пятница|27 дек 2019|14:00
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-4oC
-3oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-7oC
-6oC
Завтра | Облачно |
  69.80  |  $  62.75

Происшествия | На улице Окружной иномарка вылетела на газон после ДТП

27.12.2019|13:25
Печать

В пятницу, 27 декабря, рядом с СЗК «Дизель-Арена» на улице Окружной случилось дорожно-транспортное происшествие.

У поворота на Засеку столкнулись две иномарки. «Время 12:40. Будьте осторожны», - написал очевидец последствий аварии в социальной сети «ВКонтакте».

На выложенных им фотографиях видно, что после удара одна из машин вылетела на газон, вторая осталась на проезжей части. Оба транспортных средства получили серьезные механические повреждения.

На место ДТП прибыли два автомобиля скорой помощи. Данных о пострадавших пока нет. В УГИБДД УМВД России по Пензенской области сообщили, что информация об аварии в настоящий момент уточняется.

Источник — vk.com/sova_penza
0
0
0
0
 
Гость|27.12.2019 13:47|

Начнётся, а я ехал, а уменя главная, а он вылетел не видит куда едет. Ляляля фафафа

Одним словом права дают дебилам,умные без водительского удостоверения передвигается без дтп.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2019

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте